Степанов о медленной вакцинации в Украине: это ответственность местной власти

Министр здравоохранения Максим Степанов возложил ответственность за медленный темп вакцинации от коронавируса в Украине на местную власть. При этом со следующей недели ожидают увеличение темпов вакцинации.
Об этом Степанов заявил во время общения с журналистами.
По его словам, вакцинация - это процесс, который должны выполнить на всех уровнях.
"Я считаю, что это ответственность (за медленную вакцинацию - ред.) местной власти. Министерство здравоохранения обеспечило вакцинами, обеспечило обучение, остальными ресурсами, оплатой труда этих мобильных бригад. Дали соответствующий алгоритм", - пояснил Степанов.
Министр добавил, что со следующей недели в Украине должны увеличиться темпы вакцинации за счет открытия кабинетов прививок.
"Не только через мобильные бригады будут проводиться прививки. И сразу она (вакцинация - ред.) будет увеличиваться. Уже 10 тысяч (привитых в сутки - ред.), но мы рассчитывали, что уже не менее 15 тысяч должно было быть в сутки", - сообщил Степанов.
Напомним, за вчера в Украине впервые с начала вакцинации привили более 10 тысяч человек. Всего вакцинировали уже более 92 тысяч украинцев.
Отметим, вакцинация стартовала в Украине 24 февраля. Пока для этого используется лишь одна вакцина Covishield от AstraZeneca и Serum Institute индийского производства.