Степанов о медленной вакцинации в Украине: это ответственность местной власти

По его словам, вакцинация - это процесс, который должны выполнить на всех уровнях.

"Я считаю, что это ответственность (за медленную вакцинацию - ред.) местной власти. Министерство здравоохранения обеспечило вакцинами, обеспечило обучение, остальными ресурсами, оплатой труда этих мобильных бригад. Дали соответствующий алгоритм", - пояснил Степанов.

Министр добавил, что со следующей недели в Украине должны увеличиться темпы вакцинации за счет открытия кабинетов прививок.

"Не только через мобильные бригады будут проводиться прививки. И сразу она (вакцинация - ред.) будет увеличиваться. Уже 10 тысяч (привитых в сутки - ред.), но мы рассчитывали, что уже не менее 15 тысяч должно было быть в сутки", - сообщил Степанов.