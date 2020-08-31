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Минздрав инициирует проверки больниц, где лечат больных COVID-19

Киев, Понедельник 31 августа 2020 09:53
Минздрав инициирует проверки больниц, где лечат больных COVID-19
Фото: Максим Степанов (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что получил сигналы по отсутствию обеспечения лекарственными средствами больниц. По его словам, обязательно была предусмотрена закупка средств для лечения COVID-19.

Об этом министр заявил на брифинге.

Он отметил, что для этого было предусмотрено 15,6 млрд гривен.

"Я буду инициировать на этой неделе ряд действий по проверке больниц, как именно обеспечиваются наши больные соответствующими лекарственными средствами. Еще раз подчеркиваю в полном объеме были предусмотрены средства на лечение больных COVID-19", - отметил он.

Ранее РБК-Украина писало, что при темпах распространения коронавируса в Украине на уровне более 3000 подтвержденных больных в день за месяц закончатся места в больницах.

Напомним, в Киеве зафиксировали антирекорд по количеству госпитализированных, больных коронавируcом.

Отметим, по состоянию на 31 августа в Украине выявили 2141 новый случай коронавируса.

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