Степанов: ежедневно умирают 9 украинцев, которым нужна трансплантация

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Пациенты попросту не могут дождаться своей трансплантации

В Украине ежедневно умирают 9 человек, которые нуждаются в пересадке органов и не могут дождаться своей трансплантации. Нынешнее состояние этой сферы в стране не позволяет проводить операцию для всех пациентов.

Об этом на брифинге во Львове заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, Украина должна через три года стать независимой в вопросе пересадки органов.

"У нас каждый год около пяти тысяч граждан ждут трансплантацию. Каждый день девять человек умирают из-за того, что они не дождались трансплантации", - заявил Степанов.

Он также отметил, что трансплантация сердца за границей стоит около 3 млн гривен, однако в Украине такая операция стоит чуть выше 600 тысяч гривен. Поэтому за деньги, которые платят за лечение украинцев за границей, можно было бы лечить в пять раз больше людей внутри страны при условии развитой инфраструктуры пересадки органов.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины урегулировал логистику органов для трансплантации, а также утвердил порядок импорта анатомических материалов для подготовки хирургов.