ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Степанов: ежедневно умирают 9 украинцев, которым нужна трансплантация

Львов, Четверг 06 августа 2020 17:00
Степанов: ежедневно умирают 9 украинцев, которым нужна трансплантация
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Пациенты попросту не могут дождаться своей трансплантации

В Украине ежедневно умирают 9 человек, которые нуждаются в пересадке органов и не могут дождаться своей трансплантации. Нынешнее состояние этой сферы в стране не позволяет проводить операцию для всех пациентов.

Об этом на брифинге во Львове заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, Украина должна через три года стать независимой в вопросе пересадки органов.

"У нас каждый год около пяти тысяч граждан ждут трансплантацию. Каждый день девять человек умирают из-за того, что они не дождались трансплантации", - заявил Степанов.

Он также отметил, что трансплантация сердца за границей стоит около 3 млн гривен, однако в Украине такая операция стоит чуть выше 600 тысяч гривен. Поэтому за деньги, которые платят за лечение украинцев за границей, можно было бы лечить в пять раз больше людей внутри страны при условии развитой инфраструктуры пересадки органов.

06.08.2020 Онлайн-брифінг за підсумками візиту міністра охорони здоров"я Максима Степанова до Львову

Онлайн-брифінг за підсумками візиту міністра охорони здоров’я Максима Степанова до Львову

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Четвер, 6 серпня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины урегулировал логистику органов для трансплантации, а также утвердил порядок импорта анатомических материалов для подготовки хирургов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины трансплантация органовМаксим Степанов
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь