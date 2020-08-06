Степанов: ежедневно умирают 9 украинцев, которым нужна трансплантация

Пациенты попросту не могут дождаться своей трансплантации
В Украине ежедневно умирают 9 человек, которые нуждаются в пересадке органов и не могут дождаться своей трансплантации. Нынешнее состояние этой сферы в стране не позволяет проводить операцию для всех пациентов.
Об этом на брифинге во Львове заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, Украина должна через три года стать независимой в вопросе пересадки органов.
"У нас каждый год около пяти тысяч граждан ждут трансплантацию. Каждый день девять человек умирают из-за того, что они не дождались трансплантации", - заявил Степанов.
Он также отметил, что трансплантация сердца за границей стоит около 3 млн гривен, однако в Украине такая операция стоит чуть выше 600 тысяч гривен. Поэтому за деньги, которые платят за лечение украинцев за границей, можно было бы лечить в пять раз больше людей внутри страны при условии развитой инфраструктуры пересадки органов.
06.08.2020 Онлайн-брифінг за підсумками візиту міністра охорони здоров"я Максима Степанова до Львову
Онлайн-брифінг за підсумками візиту міністра охорони здоров’я Максима Степанова до ЛьвовуОпубліковано Міністерство охорони здоров'я України Четвер, 6 серпня 2020 р.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины урегулировал логистику органов для трансплантации, а также утвердил порядок импорта анатомических материалов для подготовки хирургов.