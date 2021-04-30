Степанов о COVID после майских праздников: мне что-то подсказывает, что сильных скачков не будет

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не ожидает сильных скачков в количества заболеваний коронавирусом после майских праздников. Однако увеличение больных может быть в июне.

По его словам, количество заболевших может вырасти через три-четыре недели после майских праздников.

"До какой степени будет этот рост, до каких количеств мы можем дойти, будет зависеть от того, какая будет мобильность населения, как люди будут праздновать Пасху. Тогда мы сможем сказать, что мы дальше прогнозируем. Но мне что-то подсказывает, что очень сильных скачков, таких как сейчас состоялся у нас начиная с февраля, мы не будем ожидать", - сказал Степанов.