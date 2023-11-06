UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стався зсув ґрунту. У Вінницькій області з-під завалу в кар'єрі дістали тіло чоловіка

Фото: у Вінницькій області з-під завалу в кар'єрі дістали тіло чоловіка (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У селі Строїнці Вінницької області з-під завалу в кар’єрі рятувальники дістали тіло чоловіка. Він загинув через зсув ґрунту, коли набирав пісок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"В селі Строїнці Тиврівськоі громади Вінницького району, близько 17-ї години, бійці ДСНС дістали з-під завалу в кар’єрі 33-річного чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, коли чоловік набирав пісок, стався зсув ґрунту. Що стало причиною загибелі людини встановлюють правоохоронці.

Фото: у Вінницькій області з-під завалу в кар'єрі дістали тіло чоловіка (facebook.com/dsnsvin)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в селі в Одеській області стався зсув ґрунту на узбережжі моря. Внаслідок цього загинула 10-річна дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСВінницька область