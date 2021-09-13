Ставки снижаются: под какой процент можно разместить депозит в банке

В августе 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 6,9% годовых. По сравнению с июлем ставки упали на 0,1 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за август снизились с 0,6% до 0,5%.

В августе 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 4,1% до 4,6% годовых, по валютным снизились с 1,0% до 0,8% годовых.