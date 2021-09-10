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Ставки по ипотеке растут: сколько стоит кредит на жилье

Автор: Александр Белоус

В июле 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 13,4%. За последний месяц ставка выросла на 0,2 п. п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.

По данным НБУ, на первичном рынке ставка снизилась за месяц с 17,3% до 16,8%. Однако на первичный рынок приходится всего 10% ипотеки.

По данным опроса, в июле 2021 года банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн. О выдаче новой ипотеки в июле проинформировал 21 банк - это самое большое количество участников рынка за период, охваченный опросом (с декабря 2018 года).

Всего за первые семь месяцев года банками выдано 5 626 ипотечных кредитов на общую сумму более 4,4 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем нового ипотечного кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем в три раза в денежном измерении.

Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2021 года в национальной валюте составляли 33,9% годовых. По сравнению с июнем ставки снизились на 0,6 п.п.

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Национальный банк Украины