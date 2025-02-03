Став одним із найкривавіших місяців для армії РФ: у Міноборони озвучили втрати росіян у січні

У січні цього року російська армія зазнала значних безповоротних і санітарних втрат особового складу - 48 240 військових. Умовно, це чисельність понад трьох мотострілецьких дивізій росармії. А за весь період широкомасштабного вторгнення більше втрат у росіян було лише в грудні 2024 року - 48 670 військових.

У січні українські воїни уразили 230 ворожих танків. Зважаючи на те, що у танковому батальйоні 31 машина, ворог втратив знищеними та підбитими умовно майже 7 танкових батальйонів.

Також було знищено або пошкоджено 573 ворожі бойові броньовані машини. Умовно - це кількість ББМ майже трьох мотострілецьких дивізій.

Українські воїни у січня уразили 963 одиниці артилерійських засобів росармії. В одному артдивізіоні окупантів - 18 артустановок. Таким чином наші воїни у перший місяць року знищили 50 артдивізіонів.

"Інтенсивність бойових дій на фронті у першому місяці 2025 року залишалась високою. У січні зафіксовано 5 087 бойових зіткнень. Ворожа тактична авіація скинула на позиції наших захисників та прифронтові міста понад 2 400 керованих авіаційних бомб", - сказано у повідомленні.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби, 2 лютого, на фронті відбулось 97 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку.