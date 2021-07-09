Status Group строит подземный паркинг в Podil Plaza Residence

Подземные паркинги становятся все более востребованы, потому как помогают закрывать людям множество потребностей. В современных реалиях, покупка парко-места считается абсолютно нормальным решением, которое было принято в пользу осознанности, комфорта и благополучия.

Об этом сообщили в компании Status Group, для которой удобство и комфортные условия для жителей является приоритетом.

В абсолютно всех жилых комплексах девелоперы строят подземные парковки. Такой современный и европейский подход помогает обеспечивать нужные условия для всех жителей, заботясь о них, их детях и имуществе.

Подземные паркинги Podil Plaza Residence имеют огромный ряд преимуществ

Освобождая место для парковки на улице, появляется больше пространства для детских площадок, зон отдыха, озеленения и инфраструктуры. Помимо этого, что немаловажно для родителей, появляется возможность отпустить ребенка на улицу поиграть с друзьями, не переживая, что он может пострадать от мимо проезжавшей машины.

Подземные парковки в Podil Plaza Residence заботятся о вашем транспорте, ведь на их территории созданы все условия, которые помогают уберечь машину от мороза, дождя или града, ветра и другого стихийного влияния. К тому же, территория паркинга полностью охраняется и попасть на неё могут только жители комплекса. Гости же получают временные пропуска, которые подготавливаются специально для них.

Подземный паркинг - это дополнительные комфортные условия для жизни

Владелец автомобиля всегда знает куда припарковаться, где находится его машина и в каком она состоянии, не тратя на это свои время и, в отдельных случаях, нервы. Status Group для этого учли все факторы и постарались сделать для жителей наиболее комфортные условия. Попасть на парковку можно на лифте с любого этажа, не выходя на улицу, что особенно важно в непогоду.

Внутри самого паркинга находятся различные сервисы: мойка, келлеры для хранения вещей, зарядные станции для электрокаров. Также, будут построены специальные зоны для хранения велосипедов, самокатов и другого подобного транспорта. А для контроля скоростного режима на территории парковок построенные искусственные неровности, навигация и система движения.

Доводя до совершенства подземный паркинг, профессионалы Status Group стараются учитывать всевозможные факторы, многолетний опыт и современные технологии. Ведь главной целью является комфорт и благоустройство людей, которые живут в комплексах и пользуются их услугами.

Архитектурная концепция Podil Plaza Residence разработана специально в современном и атмосферном формате, дабы улучшить качество и уровень жизни киевлян.

Status Group это застройщик тех, кто стремится сделать свою жизнь современной, изысканной, престижной и с удобствами. "Люди для людей" - главный принцип, которого придерживаются девелоперы профессионалы.