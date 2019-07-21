Статуэточка: Вера Брежневе взволновала сеть "горячим" фото в купальнике

Вера Брежнева, которая недавно показала в сети семейное фото и рассказала, что очень хочет быть похожей на свою маму, показала горячий снимок в купальнике, чем не на шутку взволновала своих поклонников и вызвала бурю восторженных отзывов. Соблазнительная красавица на кадре взобралась на своеобразный постамент, и "примерила" на себя образ... обворожительной статуэтки.

Экс-"ВИАгра" собрала в своем Instagram огромное количество комментариев фанов, которые в очередной раз изумились точеной фигурой и природной красотой 37-летней певицы и мамы двух дочек.

Волнующее фото артистка сопроводила хэштегами "стеснение пропало", "градус повышен" и "я не святая".

Вера Брежнева (Фото: instagram.com/ververa)

Поклонники осыпали Брежневу восторженными отзывами. Правда, некоторые призвали красавицу быть чуть скромнее, но многие высказывают мнение, что это скорее не из-за моральным побуждений, а от элементарной зависти, ведь Вера даже после родов смогла сохранить обворожительную изумительную фигуру.

Статуэточка;

Вот так вот одна фотка женщины в отменной физической форме и с прекрасными внешними данными может испортить настроение сотням женщин и девушек;

Шикарно!

Верочка, вы прекрасны!

Ооооооо восхищаюсь... спасибо за пример;

Красавица!

Фигурка класс, да и вы хорошенькая. А люди вам завидуют, не каждая после двух родов останется с такой-то фигурой;

Вас надо так изобразить в скульптуре;

Вера так шутить нельзя, особенно с больным сердцем;

Самый рассвет молодости;

Вера, вы такая красивая, вы вдохновляете всех, спасибо вам за творчество и за то, как вы выглядите. Я хочу постараться выглядеть так же хорошо, как вы, когда буду иметь уже взрослую дочку. Я тоже хочу с годами становиться краше и ярче;

Богиня;

Вы классная, заводная, восхитительная, просто огонь!

В таком возрасте иметь такую фигуру - это круто! Вы Вера восхитительны во всех смыслах! Что от людей исходит, тем они и наполнены (я про комментарии). Наполняйтесь любовью!

Фаталити;

Красивая фигура. Вера, вы в полный рост в таком виде не сфоткались, пожалев мужские сердца?

Скрин комментариев

Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева похвасталась фото в Париже и показала трендовый образ в джинсовых велосипедах.

Также мы писали о том, что недавно Вера Брежнева восхитила сеть трогательным видео с мужем, которое сняла во время отдыха пары в Мюнхене.

Добавим, что ранее Вера Брежнева поделилась составляющими идеального отпуска и показала снимок с подругой, известным дизайнером Катей Сильченко.