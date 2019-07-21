Статуэточка: Вера Брежневе взволновала сеть "горячим" фото в купальнике

37-летняя Вера Брежневе похвасталась идеальной фигурой
Вера Брежнева, которая недавно показала в сети семейное фото и рассказала, что очень хочет быть похожей на свою маму, показала горячий снимок в купальнике, чем не на шутку взволновала своих поклонников и вызвала бурю восторженных отзывов. Соблазнительная красавица на кадре взобралась на своеобразный постамент, и "примерила" на себя образ... обворожительной статуэтки.
Экс-"ВИАгра" собрала в своем Instagram огромное количество комментариев фанов, которые в очередной раз изумились точеной фигурой и природной красотой 37-летней певицы и мамы двух дочек.
Волнующее фото артистка сопроводила хэштегами "стеснение пропало", "градус повышен" и "я не святая".
Вера Брежнева (Фото: instagram.com/ververa)
Поклонники осыпали Брежневу восторженными отзывами. Правда, некоторые призвали красавицу быть чуть скромнее, но многие высказывают мнение, что это скорее не из-за моральным побуждений, а от элементарной зависти, ведь Вера даже после родов смогла сохранить обворожительную изумительную фигуру.
Скрин комментариев
Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева похвасталась фото в Париже и показала трендовый образ в джинсовых велосипедах.
Также мы писали о том, что недавно Вера Брежнева восхитила сеть трогательным видео с мужем, которое сняла во время отдыха пары в Мюнхене.
Добавим, что ранее Вера Брежнева поделилась составляющими идеального отпуска и показала снимок с подругой, известным дизайнером Катей Сильченко.