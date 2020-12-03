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В статистике Минздрава нет бессимптомных случаев коронавируса, - Степанов

Автор: Дмитрий Левицкий, Марианна Присяжнюк

Официальная статистика Министерства здравоохранения по случаям коронавируса в Украине соответствует действительности. Однако в эту статистику не попадают бессимптомные больные.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, в статистику также не вносят людей, у которых был ложноотрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

"По официальной статистике: 30% людей, которые болеют, получат ложный результат теста. И этих людей в статистике не учитывают. Конечно, людей, которые болеют больше", - пояснил он.

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Степанов добавил, что в регионах есть проблема с очередями людей, которые ожидают результата теста, но эту проблему пытаются решить.

"Мы это количество тестов постепенно увеличиваем", - добавил министр.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировали более 14 тысяч новых случаев коронавируса. В то же время выздоровели от COVID-19 еще 15 372 больных.

Добавим, по данным Минздрава, коронавирусом уже переболели уже почти 3% украинцев.

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