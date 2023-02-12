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Статистика позитивна. У поліції прозвітували про кількість ДТП у 2022 році

Фото: у поліції відзвітували про кількість ДТП у 2022 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У поліції оприлюднили статистику аварій в Україні за минулий рік. Загалом у країні було зафіксовано понад 18 тисяч ДТП, внаслідок яких загинула 2791 особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

"За 2022 рік в Україні сталося 18 628 ДТП із постраждалими, в яких загинула 2791 особа та 23 145 осіб отримали травми", - розповів він.

Основними причинами таких аварій стали:

  • перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;
  • порушення правил маневрування;
  • порушення правил проїзду перехресть;
  • порушення правил проїзду пішохідних переходів;
  • недотримання дистанції.

При цьому найпоширенішим ДТП за минулий рік стало зіткнення транспортних засобів (39,7%), потім - наїзд на пішохода (28,4%). На третьому місці – наїзд на перешкоду (13,3%).

Крім того, минулого року правоохоронці зафіксували 790 випадків ДТП за участю нетверезих водіїв. У таких аваріях загинула 91 особа, ще 1031 травмувався.

Також за участю дітей у 2022 році сталося 2625 аварій, внаслідок яких загинуло 125 дітей та 2978 отримали травми. Ще 5284 ДТП сталося з постраждалими пішоходами: загинуло 874 особи та 4799 травмовано.

При цьому він зазначив, що за минулий рік з'явилися нові обставини, що призводили до тяжких ДТП на дорогах – наявність штучних перешкод та відсутність належних дорожніх знаків.

Нагадаємо, днями у Києві сталася аварія за участю "швидкої". Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, серед яких дитина.

Також ми писали, що 9 лютого у Києві біля "Охматдиту" перекинулася машина "швидкої допомоги". Обійшлося без загиблих.

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