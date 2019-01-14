ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Старый Новый год 2019: открытки и поздравления

STYLERЖизнь    14.01.2019 - 07:00
Старый Новый год 2019: открытки и поздравления
Фото: Старый Новый год (pixabay.com)

Пожелания для родных и друзей, прикольные стихи и поздравления со Старым Новым годом

14 января наступает Новый год по старому стилю. Этот неофициальный праздник отмечают после перехода на григорианский календарь уже более века, но он до сих пор не теряет популярности. Styler собрал оригинальные и прикольные поздравления со Старым Новым годом в стихах и в прозе..

Поздравления в Старый Новый год 2019: стихи

Поздравляю всех со Старым Новым годом.
Счастья пожелаю и добра,
Личных достижений и рекордов,
Настроения хорошего с утра.
Радости, хороших дней без счета,
Новых встреч, а старых - лишь друзей.
Пусть зарплатой радует работа,
Неприятности отправятся в музей.
Значимых событий и свершений
Новых пожелаю от души,
Чтобы год веселым был, волшебным,
Чтоб успех вам голову вскружил!

Открытка в Старый Новый годФото: Открытка на Старый Новый год (pixabay.com)

Пусть вам Старый Новый год
Только прибыль принесет:
Чтоб хватало на икорку,
На брильянты и на норку,
На крутые магазины,
На курорты и машины.

***

Новый год мы встретили у ели,
Рождество отметили уже,
Оглянуться даже не успели,
Новый праздник на дворе!
Это - Старый Новый год!
С ним тебя и поздравляю,
Чтоб прошел он без забот,
Счастья и добра желаю!

Новогодняя открыткаФото: Новогодняя открытка (pixabay.com)

Новый год пришёл! Ура!
Веселимся - дубль два:
Старый Новый год идёт,
Счастье в каждый дом несёт!
Пусть все сбудутся желанья,
Прозвучат в любви признанья,
Волшебство произойдёт
В этот Старый Новый год!

Поздравления со старым Новым годом в прозе

14 января - прекрасный повод вновь поднять бокал шампанского и поздравить друг друга с наступлением Нового года. Для этого подойдут тосты-поздравления в прозе.

Поздравляю с возвращением в новогоднюю сказку, пусть она будет доброй и подарит череду сбывшихся желаний, чтобы успех преследовал повсюду и радость, пришедшая с праздником, оставалась всегда с вами.

Открытка с Новым годомФото: Открытка с Новым годом (pixabay.com)

Старый Новый год - праздник, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким! Приятным, но не пустым! 

***

Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть в этом году всё старое, что радовало, останется, а вместе с тем придет множество нового - новые эмоции, чувства, впечатления, новые радости и новые победы. Пусть с этого момента в дальнейшей жизни происходят только счастливые события, а в доме пусть всегда звучит радостный и звонкий смех.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото (pixabay.com)

Короткие и прикольные поздравления с 14 января

Шанс повторный нам дает
Праздник Старый Новый год,
Чтоб смогли мы еще лучше
Отвести в веселье душу.
С новым счастьем и здоровьем
Снова поздравляю вас.
Мы уже тренировались,
Так покажем высший класс!

***

Вновь зажигай на ёлке свечи,
Готовым будь к чудесной встрече,
Желаю справить без забот
Весёлый Старый Новый год!

Иллюстративное фотоИллюстративное фото (pixabay.com)

Этот Старый Новый год
Охапку удачи тебе принесет!
Кило улыбок, центнер смеха,
Тонны счастья и успеха!

***

Кто-то рвется на порог,
Говорит, что Новый Год.
Правда Старенький такой,
Но довольно озорной.
У него в мешке не кот,
А машина, самолёт…
В общем, всё, что ты захочешь,
Если заплатить ты сможешь.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото (pixabay.com)

Новый год сегодня старый,
Он немножечко усталый,
Но пусть счастье принесет
И растопит грусти лед!

***

Пусть будет в старый Новый год икорка
На вашем бутерброде крупной горкой.
А чтобы не бояться стужи, снега
Желаю шубку из шиншиллы меха!

А для тех, на кого в зимние праздники вдруг нападет тоска, мы рассказали о 6 способах борьбы с новогодней депрессией.

Также мы подготовили гороскоп на 2019 год для всех знаков Зодиака. Удача в новом году ожидает представителей огненной стихии.

Видео: РБК-Украина

Сколько памятных дат, юбилеев и выходных будет у украинцев в 2019 году "Дарите радость": шикарная Каменских оставила "смелое" пожелание на Новый 2019 год
Новости Украины поздравлениеПраздникиНовый год
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь