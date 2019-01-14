Старый Новый год 2019: открытки и поздравления

Фото: Старый Новый год (pixabay.com)

Пожелания для родных и друзей, прикольные стихи и поздравления со Старым Новым годом

14 января наступает Новый год по старому стилю. Этот неофициальный праздник отмечают после перехода на григорианский календарь уже более века, но он до сих пор не теряет популярности. Styler собрал оригинальные и прикольные поздравления со Старым Новым годом в стихах и в прозе..

Поздравления в Старый Новый год 2019: стихи

Поздравляю всех со Старым Новым годом.

Счастья пожелаю и добра,

Личных достижений и рекордов,

Настроения хорошего с утра.

Радости, хороших дней без счета,

Новых встреч, а старых - лишь друзей.

Пусть зарплатой радует работа,

Неприятности отправятся в музей.

Значимых событий и свершений

Новых пожелаю от души,

Чтобы год веселым был, волшебным,

Чтоб успех вам голову вскружил!

Фото: Открытка на Старый Новый год (pixabay.com)

Пусть вам Старый Новый год

Только прибыль принесет:

Чтоб хватало на икорку,

На брильянты и на норку,

На крутые магазины,

На курорты и машины.

***

Новый год мы встретили у ели,

Рождество отметили уже,

Оглянуться даже не успели,

Новый праздник на дворе!

Это - Старый Новый год!

С ним тебя и поздравляю,

Чтоб прошел он без забот,

Счастья и добра желаю!

Фото: Новогодняя открытка (pixabay.com)

Новый год пришёл! Ура!

Веселимся - дубль два:

Старый Новый год идёт,

Счастье в каждый дом несёт!

Пусть все сбудутся желанья,

Прозвучат в любви признанья,

Волшебство произойдёт

В этот Старый Новый год!

Поздравления со старым Новым годом в прозе

14 января - прекрасный повод вновь поднять бокал шампанского и поздравить друг друга с наступлением Нового года. Для этого подойдут тосты-поздравления в прозе.

Поздравляю с возвращением в новогоднюю сказку, пусть она будет доброй и подарит череду сбывшихся желаний, чтобы успех преследовал повсюду и радость, пришедшая с праздником, оставалась всегда с вами.

Фото: Открытка с Новым годом (pixabay.com)

Старый Новый год - праздник, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким! Приятным, но не пустым!

***

Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть в этом году всё старое, что радовало, останется, а вместе с тем придет множество нового - новые эмоции, чувства, впечатления, новые радости и новые победы. Пусть с этого момента в дальнейшей жизни происходят только счастливые события, а в доме пусть всегда звучит радостный и звонкий смех.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Короткие и прикольные поздравления с 14 января

Шанс повторный нам дает

Праздник Старый Новый год,

Чтоб смогли мы еще лучше

Отвести в веселье душу.

С новым счастьем и здоровьем

Снова поздравляю вас.

Мы уже тренировались,

Так покажем высший класс!

***

Вновь зажигай на ёлке свечи,

Готовым будь к чудесной встрече,

Желаю справить без забот

Весёлый Старый Новый год!

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Этот Старый Новый год

Охапку удачи тебе принесет!

Кило улыбок, центнер смеха,

Тонны счастья и успеха!

***

Кто-то рвется на порог,

Говорит, что Новый Год.

Правда Старенький такой,

Но довольно озорной.

У него в мешке не кот,

А машина, самолёт…

В общем, всё, что ты захочешь,

Если заплатить ты сможешь.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Новый год сегодня старый,

Он немножечко усталый,

Но пусть счастье принесет

И растопит грусти лед!

***

Пусть будет в старый Новый год икорка

На вашем бутерброде крупной горкой.

А чтобы не бояться стужи, снега

Желаю шубку из шиншиллы меха!

А для тех, на кого в зимние праздники вдруг нападет тоска, мы рассказали о 6 способах борьбы с новогодней депрессией.

Также мы подготовили гороскоп на 2019 год для всех знаков Зодиака. Удача в новом году ожидает представителей огненной стихии.

Видео: РБК-Украина