Старт сезона Формулы-1 отложен из-за коронавируса

Первый этап сезона-2020 Гран-при Австралии отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом объявила пресс-служба Формулы-1.

Решение было принято после отказа от участия в гонке команды McLaren из-за обнаружения болезни у одного из ее сотрудников.

Исполнительный директор чемпионата Росс Браун заявил, что разрабатывает план по переносу календаря соревнований сезона-2020 на более поздние даты

"Отмена Гран При Австралии скажется на доходах команд, на доходах всего чемпионата, - рассказал Браун в видеоинтервью на официальном сайте Формулы 1. - У нас есть план перестроить этот сезон и все же провести как можно больше отложенных гонок. Но командам следует проявить терпение и понять, что это решение было необходимым".

Из-за коронавируса уже был перенесен этап Гран-при Китая на неопределенный срок, гонки в Бахрейне и Вьетнаме также находятся под угрозой отмены.

Вероятно, сезон 2020 года стартует в мае-июне, если к тому моменту ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль.