Старі ноутбуки, нові гроші: як бізнес повертає вартість корпоративної техніки

СПЕЦПРОЄКТ 10.11.2026

Після оновлення обладнання в компаніях залишаються ноутбуки, які ще мають ринкову ціну. Проте їхній продаж не завжди враховують під час планування нових закупівель. Чому бізнесу варто рахувати залишкову вартість MacBook, як організувати викуп корпоративних пристроїв без зайвої роботи для команди та використати отримані кошти для наступного оновлення – розбираємо на досвіді Breezy. Під час закупівлі корпоративних ноутбуків компанії детально порівнюють характеристики, ціни та умови постачання. А от скільки можна буде повернути за ці пристрої через кілька років, часто з'ясовують лише тоді, коли обладнання вже замінили. Хоча для великого бізнесу, який регулярно оновлює десятки або сотні ноутбуків, залишкова вартість може становити суттєву частину бюджету. За даними Residual Value Guide 2026 компанії Apto Solutions, трирічні MacBook зберігають на вторинному ринку орієнтовно 39% початкової вартості. Це ринковий орієнтир, а не фіксована ціна викупу: остаточна сума залежить від моделі, конфігурації, технічного стану та попиту. Проте навіть часткове повернення початкових інвестицій може змінити фінансовий розрахунок наступної закупівлі. Щоб скористатися цією можливістю, недостатньо просто знати ціну старої техніки. Потрібно вибрати вдалий момент для її продажу, оцінити обладнання, захистити корпоративні дані та організувати угоду. І бажано зробити це без додаткового навантаження на працівників, які мають зовсім інші основні завдання.

Чому залишкова вартість ноутбука має значення

Вартість техніки для бізнесу формується протягом усього періоду використання. До початкової ціни додаються витрати на обслуговування, підтримку програмного забезпечення та можливий ремонт. Натомість наприкінці експлуатації компанія може повернути частину коштів завдяки продажу пристрою. Тому дорожчий під час закупівлі ноутбук не обов'язково виявиться дорожчим за підсумками кількох років роботи. Показовим прикладом є Apple MacBook. Продуктивність, енергоефективність і підтримка сучасного програмного забезпечення допомагають таким пристроям залишатися актуальними для різних робочих завдань, а попит на них зберігається і на вторинному ринку. Водночас вартість перепродажу залежить не лише від бренду: два ноутбуки одного покоління можуть суттєво відрізнятися за ціною через обсяг пам'яті, стан акумулятора, корпусу та інших компонентів. Важливий і момент оновлення. Навіть якщо після трьох–п'яти років експлуатації ноутбуки залишаються технічно справними, подальше використання не завжди є найвигіднішим рішенням для бізнесу. З появою нових поколінь обладнання попередні моделі втрачають ринкову вартість, а відкладання продажу може зменшити суму, яку компанія поверне за них. Тому планувати оновлення варто завчасно, порівнюючи витрати на подальшу експлуатацію з вартістю нової техніки та коштами, які можна отримати за попередню. Інша ситуація – коли продуктивності вже недостатньо, витрати на підтримку зростають, а пристрої поступово втрачають ринкову ціну. Тоді компанії варто порівняти два сценарії: продовжити використання наявних ноутбуків чи придбати нові з урахуванням коштів від продажу попередніх. Саме цей розрахунок, а не формальний вік обладнання, допомагає визначити економічно доцільний момент оновлення. Проте між рішенням продати техніку та фактичним отриманням грошей є ще один етап – організація самого продажу.

Як повернути вартість корпоративного обладнання

Продати один ноутбук порівняно нескладно. Інша справа – партія зі ста пристроїв різних моделей, конфігурацій і технічного стану. Компанії потрібно провести інвентаризацію, визначити вартість обладнання, забезпечити видалення даних, знайти покупця, підготувати документи та організувати вивезення. До цього залучаються IT-фахівці, закупівельники й бухгалтерія, для яких продаж старої техніки зазвичай не є основним завданням. Ці процеси можна передати спеціалізованому оператору через корпоративний buyback, або B2B trade-in. Бізнес продає вживане обладнання, а його оцінювання, документальне оформлення та передавання організовує покупець. Отримані кошти можна спрямувати на наступну закупівлю або використати для інших потреб. Купувати нові пристрої в того самого постачальника необов'язково, проте для багатьох компаній зручніше поєднати викуп попередньої техніки та придбання нової в межах одного процесу оновлення обладнання. На цьому напрямі спеціалізується Breezy – міжнародна компанія у складі ASBIS Group, яка займається викупом, перевіркою, відновленням та повторним продажем електроніки. Україна була серед перших ринків її роботи. Корпоративний викуп доступний не лише IT-компаніям: послуга актуальна для консалтингового бізнесу, банків, страхових компаній, торговельних мереж та інших підприємств, які регулярно оновлюють обладнання працівників. Почати можна з переліку пристроїв: моделей, кількості та орієнтовного стану. На основі цих даних Breezy готує попередню оцінку. Далі фахівці перевіряють техніку, визначають остаточну вартість і погоджують умови угоди. Після оформлення документів організовують передавання обладнання та оплату. Наприклад, українська продуктова IT-компанія EVO після оновлення обладнання передала Breezy на викуп ноутбуки різних моделей і технічного стану – від справних до несправних. Попередню оцінку отримала приблизно за дві години, а виїзна діагностика зайняла один робочий день. Після погодження договору Breezy протягом дня організувала вивезення техніки та оплату. У результаті EVO звільнила склад, повернула кошти за обладнання, яке більше не використовувала, та не витрачала час команди на пошук покупців.

Якщо ноутбуки перебувають у різних містах

Для українських підприємств окремим викликом стала географія команд. Центральний офіс може працювати в Києві, тоді як працівники перебувають у Львові, Дніпрі, Чернівцях або за кордоном. Корпоративні пристрої залишаються безпосередньо в них, а не на єдиному складі. Коли настає час оновлення, компанії потрібно організувати повернення обладнання з різних адрес. Breezy може взяти на себе і цю частину роботи. Зокрема, під час співпраці з Ernst&Young компанія організовувала викуп корпоративної техніки, яка перебувала у дистанційних працівників у різних містах. Пристрої можна забирати безпосередньо з місць їхнього використання або отримувати через організовану логістику. Для міжнародного бізнесу Breezy також може координувати збирання обладнання в кількох країнах одночасно. Такий підхід дозволяє компаніям із розподіленими командами продавати техніку без попереднього збирання всіх пристроїв у центральному офісі. Для внутрішніх IT-відділів це означає менше часу на логістичні питання, особливо коли йдеться про десятки працівників у різних локаціях.

Безпека даних і передбачуване оцінювання

Для корпоративного клієнта вигідна ціна – лише одна з умов продажу. Не менш важливо, що станеться з інформацією на пристроях. Робочі ноутбуки можуть містити документи, комерційні дані, листування та доступи до внутрішніх систем. Навіть якщо обладнання більше не потрібне компанії, ця інформація не повинна потрапити до наступного власника. Звичайне видалення файлів або перевстановлення операційної системи не завжди забезпечує належне очищення накопичувача. Тому корпоративний викуп потребує процедур, що відповідають вимогам інформаційної безпеки замовника. Для корпоративних ноутбуків Breezy забезпечує безпечне видалення даних відповідно до стандарту NIST SP 800-88. Це робить відновлення інформації неможливим. Порядок видалення даних і документи, які підтверджують його виконання, узгоджують із корпоративним клієнтом. Окреме питання – обґрунтованість оцінки. Два ноутбуки однієї моделі можуть відрізнятися за станом акумулятора, дисплея, корпусу та інших компонентів. Breezy використовує визначені критерії діагностики, що враховують технічний і зовнішній стан пристроїв. Це дозволяє точно визначити стан і запропонувати найкращу можливу ціну, а також зменшити вплив суб'єктивних рішень на оцінювання великих партій. Після викупу справну техніку готують до повторного продажу, частині пристроїв потрібен ремонт, а непридатне до відновлення обладнання передають на безпечну утилізацію. Технологічну експертизу в цій сфері Breezy розвиває разом з іншими компаніями ASBIS Group. Зокрема, на виробництві поблизу Варшави у співпраці з ASBIS Robotic Solutions (AROS) створено лінію з 18 роботизованих станцій для діагностики та відновлення техніки. У цій категорії Breezy застосовує перевірку за 55 параметрами, а автоматизація допомагає забезпечувати однакові стандарти оцінювання великої кількості пристроїв. У 2025 році Breezy також приєдналася до Industry 5.0 Community of Practice – спільноти, що діє за ініціативи Європейської комісії та розвиває підходи до технологічного й сталого виробництва з використанням ШІ. Для бізнесу, який передає обладнання на викуп, важливий практичний зміст такої експертизи: пристрої не просто змінюють власника, а проходять стандартизовані процедури перевірки та підготовки до подальшого використання.

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