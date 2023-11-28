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Стало відомо про стан Буданова після отруєння його дружини

Фото: керівник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Уляна Безпалько

У спецслужбах розповіли про стан керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова після інформації про отруєння його дружини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

За даними двох джерел у спецслужбах, у Буданова отруєння не встановлено. З його здоровʼям усе в порядку.

"З ним усе гаразд, у нього нічого не виявили", - уточнив одне з джерел.

Дружину Буданова отруїли

Раніше РБК-Україна з посиланням на джерело у спецслужбах написало, що дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли важкими металами. Маріанна Буданова перебуває у лікарні та вже завершує свій курс лікування.

Джерело зазначило, що наразі не відомо, чи це було разове отруєння, чи Маріанну труїли якийсь час порційно.

Зараз йде розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини керівника ГУР Міноборони.

При цьому видання УП з посиланням на джерела пише, що "скоріш за все" отруїли Маріанну через їжу. Крім того, отруєння підтвердилося ще й у кількох співробітників.

Що відомо про дружину Буданову та маловідомі факти з її життя - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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