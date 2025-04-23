Стало відомо, скільки заробляють чиновники на стихійному розміщенні парковок у Києві

Необліковані доходи від незаконного розміщення парковок у Києві можуть складати понад 1 млрд гривень щороку. Законопроєкт, який має врегулювати це, а також правила розміщення МАФів, зареєстровано ще наприкінці 2023 року, але і досі не потрапляє до порядку денного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Вона наголосила, що правила розміщення парковок і малих архітектурних споруд (МАФів) вже давно став великою корупційною годівничкою місцевої влади. Так, за оцінками експертів, тільки у місті Києві чорний, необлікований кеш тільки від паркувань, складає у середньому 1 млрд гривень щорічно. Корупційні надходження від розміщення МАФів не менш значні, але ці цифри охоплюють тільки Київ, а не всю Україну.

"Тож можна уявити, про які суми йдеться, якщо говорити про корупційну складову у цій сфері по всій країні. Примітно, що законопроєкт, який має виправити цю ситуацію - “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та майданчиків для паркування транспортних засобів (№10308), було зареєстровано ще у грудні 2023 року, але нам допоки не вдається його рухати", - підкреслила Шуляк.

Вона пояснила, суть законопроєкту - впорядкувати розміщення МАФів та парковок по всій країні. Зокрема, він передбачає відведення місць під МАФи та паркування виключно через електронні аукціони. Підприємець, який запропонував найкращі умови, отримав право працювати. Жодних чиновницьких "відкатів" за "хороше місце". Схема розміщення МАФів і парковок буде розроблятися для всього міста і оприлюднюватись, відтак, розміщувати їх деінде буде заборонено.

"Ця схема обовʼязково повинна буде пройти громадське обговорення і тільки після цього її можна буде затвердити. Це дуже правильний підхід, як і відведення місць під парковки і МАФи виключно через електронні аукціони. За рахунок цифровізації ми змогли б навести лад у цій сфері, як і у більшості інших", - переконана Шуляк.

Водночас, вона наголосила, що наразі немає єдиного бачення щодо того, що робити з тими підприємцями, які станом на зараз вже мають відповідні МАФи, в які вже були зроблені певні інвестиції.

Однак, запевнила парламентарка, адекватні правила можна створити, доопрацювавши законопроєкт до другого читання, створивши модель, яка б влаштувала всіх бенефіціарів. Однак проблема у тому, що законопроєкт вже більше року не може потрапити до порядку денного бодай на перше читання.

"На сьогодні помітно, що в парламенту поки що немає політичної волі щодо підтримки цього законопроєкту. Як голова комітету, я проводила цей проєкт закону через комітет, давала рекомендації по внесенню його до порядку денного, але він туди не потрапляє. На жаль, він банально не доходить на погоджувальну раду", - резюмувала Шуляк.