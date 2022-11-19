UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

Фото: Стало відомо, скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі (Скриншот із відео)
Автор: Дмитро Браславський

У Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 4 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Військово-морських сил Збройних сил України.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ВМС, один з кораблів носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - 4 ракети. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

"В Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 76 ракет", - додали військові.

Нагадаємо, що Росія, найімовірніше, накопичила мікрочіпи та інші технології для виготовлення ракет "Калібр" та "Іскандер" ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Раніше було відомо, що у Чорному морі нині перебуває 4 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 20 крилатими ракетами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні