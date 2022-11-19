Стало відомо, скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 4 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Військово-морських сил Збройних сил України.

"В Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 76 ракет", - додали військові.

За інформацією ВМС, один з кораблів носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - 4 ракети. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Росія, найімовірніше, накопичила мікрочіпи та інші технології для виготовлення ракет "Калібр" та "Іскандер" ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Раніше було відомо, що у Чорному морі нині перебуває 4 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 20 крилатими ракетами.

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