Стало відомо, що СБУ повідомила КРАІЛ про зв’язки Pin-UP з Росією

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) має довідку Служби безпеки України про зв’язки букмекера Pin-UP з країною-агресором Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Євгена Плінського.

"В КРАІЛ лежить довідка від СБУ про її зв'язки з країною агресором і розгляд якої мав позбавити її ліцензії. Але голова КРАІЛ Іван Рудий настільки злякався цієї теми, що на першому засіданні одному з членів комісії стало зле і кворум зірвали, а на другому засіданні Рудий просто забув про ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", - пише журналіст.

Він також стверджує, що букмекер має зв'язки з фірмами проросійського політика Віктора Медведчука, які до війни займалися імпортом вугілля з РФ в Україну.

Зокрема, Марина Ільїна, яка очолює PIN-UP Global і є засновником ТОВ "Пін-Ап", також була засновником ТОВ "А-Трейд" і кіпрської компанії Piprose Holding Ltd.

"Її попереднім власником вказана кіпрська Karmelino Investments Ltd, яка також є номінальним директором у ряді юросіб і ймовірно пов’язана з імпортом вугілля з РФ в Україну, засновником проросійської партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком", – пише журналіст.

Інформація про лист СБУ частково підтверджується рішенням КРАІЛ від 8 серпня щодо анулювання ліцензії для однієї з двох компаній PIN-UP - ТОВ "Вікторія Софт".

В анонсі 1 серпня на сайті КРАІЛ йшла мова про намір Комісії анулювати ліцензії двом юридичним особам PIN-UP - ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" та ТОВ "Вікторія-Софт" на підставі "отриманої інформації про наявність опосередкованих відносин контролю резидентами Р".

Однак 8 серпня КРАІЛ зіславшись на лист СБУ про зв'язки Pin-UP з Росією, анулювала ліцензію лише для однієї юридичної особи - ТОВ "Вікторія-Софт". Щодо іншої юрособи - ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" жодного рішення з незрозумілих причин прийнято не було.