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Стало відомо, коли у Харкові та області можуть відновити електропостачання

Фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Електропостачання у Харкові та Харківській області зможуть відновити не раніше завтрашнього ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"По Харкову окупанти завдали 2 ракетних удари типу С-300, по Чугуївському району - 4. Енергетики встановлюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням мереж. Але повноцінно приступити до ліквідацій наслідків зможемо після відбою сигналу тривоги", - заявив Синєгубов.

За його словами, у посиленому режимі працюють аварійні служби, адже є випадки зупинки ліфтів, де перебували люди.

"У населених пунктах області енергопостачання фактично відсутнє. Відповідно, є перебої з водо- та теплопостачаням. Складно робити прогнози, але найбільш імовірно, що людям доведеться залишатися без світла, як мінімум, до ранку. Але працюємо, щоб якнайшвидше подати електрику", - додав очільник області.

Синєгубов нагадав жителям регіону, що під час сигналів повітряної тривоги треба перебувати в укриттях, оскільки є інформація про повторні удари.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів окупантів знеструмлена вся Харківська область.

Сьогодні російські військові завдали ударів по Харкову. Місцеві мешканці повідомляють про зникнення електрики.

У вівторок, 15 листопада, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. У низці регіонів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

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