Стало відомо, коли у Харкові та області можуть відновити електропостачання

"По Харкову окупанти завдали 2 ракетних удари типу С-300, по Чугуївському району - 4. Енергетики встановлюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням мереж. Але повноцінно приступити до ліквідацій наслідків зможемо після відбою сигналу тривоги", - заявив Синєгубов.

За його словами, у посиленому режимі працюють аварійні служби, адже є випадки зупинки ліфтів, де перебували люди.

"У населених пунктах області енергопостачання фактично відсутнє. Відповідно, є перебої з водо- та теплопостачаням. Складно робити прогнози, але найбільш імовірно, що людям доведеться залишатися без світла, як мінімум, до ранку. Але працюємо, щоб якнайшвидше подати електрику", - додав очільник області.

Синєгубов нагадав жителям регіону, що під час сигналів повітряної тривоги треба перебувати в укриттях, оскільки є інформація про повторні удари.