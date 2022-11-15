Стало відомо, коли у Харкові та області можуть відновити електропостачання
Електропостачання у Харкові та Харківській області зможуть відновити не раніше завтрашнього ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"По Харкову окупанти завдали 2 ракетних удари типу С-300, по Чугуївському району - 4. Енергетики встановлюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням мереж. Але повноцінно приступити до ліквідацій наслідків зможемо після відбою сигналу тривоги", - заявив Синєгубов.
За його словами, у посиленому режимі працюють аварійні служби, адже є випадки зупинки ліфтів, де перебували люди.
"У населених пунктах області енергопостачання фактично відсутнє. Відповідно, є перебої з водо- та теплопостачаням. Складно робити прогнози, але найбільш імовірно, що людям доведеться залишатися без світла, як мінімум, до ранку. Але працюємо, щоб якнайшвидше подати електрику", - додав очільник області.
Синєгубов нагадав жителям регіону, що під час сигналів повітряної тривоги треба перебувати в укриттях, оскільки є інформація про повторні удари.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілів окупантів знеструмлена вся Харківська область.
Сьогодні російські військові завдали ударів по Харкову. Місцеві мешканці повідомляють про зникнення електрики.
У вівторок, 15 листопада, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. У низці регіонів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.
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