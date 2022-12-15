Стало відомо, як Україна компенсує перевагу Росії у вогневій потужності
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський пояснив, як Україна компенсує перевагу Росії у вогневій потужності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олександра Сирського виданню The Economist.
"Нам завжди бракує військ. Ми практично весь час вели цю війну з використанням резервів", - каже генерал.
Водночас росіяни, за його словами, досить успішно поповнюють свої лави завдяки оголошеній Путіним мобілізації.
Як каже Сирський, досить добре підготовлені солдати зараз масово з'являються по всьому східному фронту, деякі прибувають "з глибини Росії, зокрема зі східних районів і Уралу".
За його словами, це викликає занепокоєння, але ще більш нагальною проблемою є збереження поставок зброї Україні. Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, порівнянною з часами Другої світової війни. Битви виграє та сторона, яка швидше доставить снаряди до гармат, каже генерал.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові штурмують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Аби покращити своє положення на низці інших напрямків - намагаються нарощувати угрупування.
Також раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський заявив, що наступні півроку війни України з Росією стануть вирішальними. Вони вимагатимуть більших зусиль за той час, що вже минув.
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