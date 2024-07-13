Стало відомо, як будуть виглядати могили Національного військового кладовища (фото)

Кабінет міністрів України затвердив вигляд могил Національного військового кладовища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович та Міністерство у справах ветеранів України.
Дробович повідомив, що зовнішній вигляд Національного військового меморіального кладовища буде базований на українській військовій традиції, якій сотні років.
Міністерство пояснило, що буде дві форми намогильних споруд - у вигляді хреста та плити із заокругленням у верхній частині.
Хрест і плита на НВМК матимуть однакову висоту та повторюватимуть обриси одне одного.
Очільник Українського інституту національної пам'яті розповів, що завдяки цьому рішенню НВМК продовжить багатовікову традицію (від стародавніх козацьких кладовищ до найбільш знакових українських військових поховань у діаспорі) вшановувати загиблих воїнів в характерний для нашого культурного контексту спосіб.
До того ж у всіх, хто не асоціює себе із християнством, а за даними соціології близько 20% віруючих, чи просто не бажатиме мати хреста на могилі, передбачена можливість альтернативного вибору - прямокутної таблиці із заокругленим верхом.
Більше того, за словами Дробовича, це означатиме реальну інклюзивність, адже буде в одному просторі дотримано інтерес як більшості, яка обиратиме найвиразніший для нашої меморіальної культури хрест, так і меншості, яка обиратиме доволі традиційну, але менш поширену форму прямокутної таблиці.
"Також незабаром буде проведено круглий стіл із залученням фахового середовища щодо матеріалу намогильної споруди, який встановлюватиметься на території НВМК", - повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що Національне військове меморіальне кладовище зв'явиться під Києвом. Проектна документація отримала позитивний висновок.
Раніше РБК-Україна писало, хто матиме право на поховання на військовому цвинтарі.
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