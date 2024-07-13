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Стало відомо, як будуть виглядати могили Національного військового кладовища (фото)

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет міністрів України затвердив вигляд могил Національного військового кладовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович та Міністерство у справах ветеранів України.

Дробович повідомив, що зовнішній вигляд Національного військового меморіального кладовища буде базований на українській військовій традиції, якій сотні років.

Міністерство пояснило, що буде дві форми намогильних споруд - у вигляді хреста та плити із заокругленням у верхній частині.

Хрест і плита на НВМК матимуть однакову висоту та повторюватимуть обриси одне одного. 

Чому це важливо і правильно

Очільник Українського інституту національної пам'яті розповів, що завдяки цьому рішенню НВМК продовжить багатовікову традицію (від стародавніх козацьких кладовищ до найбільш знакових українських військових поховань у діаспорі) вшановувати загиблих воїнів в характерний для нашого культурного контексту спосіб.

До того ж у всіх, хто не асоціює себе із християнством, а за даними соціології близько 20% віруючих, чи просто не бажатиме мати хреста на могилі, передбачена можливість альтернативного вибору - прямокутної таблиці із заокругленим верхом.

Більше того, за словами Дробовича, це означатиме реальну інклюзивність, адже буде в одному просторі дотримано інтерес як більшості, яка обиратиме найвиразніший для нашої меморіальної культури хрест, так і меншості, яка обиратиме доволі традиційну, але менш поширену форму прямокутної таблиці.

"Також незабаром буде проведено круглий стіл із залученням фахового середовища щодо матеріалу намогильної споруди, який встановлюватиметься на території НВМК", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що Національне військове меморіальне кладовище зв'явиться під Києвом. Проектна документація отримала позитивний висновок.

Раніше РБК-Україна писало, хто матиме право на поховання на військовому цвинтарі.

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