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Стало відоме ім'я українки, яка загинула під час теракту в Єрусалимі

Фото: внаслідок теракту в Єрусалимі загинула українка (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ірина Корольова, громадянка України, стала шостою жертвою теракту минулої ночі у районі Неве-Яаків у Єрусалимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time of Israel.

Жінка працювала сторожем. Подробиць про її похорон поки не надходило.

Внаслідок обстрілу загинули семеро людей.

Внаслідок теракту загинула українка Ірина Корольова / Фото: Time of Israel

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що один із постраждалих був українцем.

Нагадаємо, в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп. Імовірного нападника було застрелено.

Також стало відомо, що в Єрусалимі вдруге за добу вчинили стрілянину. 13-річний стрілець був "нейтралізований". Нападник поранив двох людей.

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