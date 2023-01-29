Стало відоме ім'я українки, яка загинула під час теракту в Єрусалимі

Ірина Корольова, громадянка України, стала шостою жертвою теракту минулої ночі у районі Неве-Яаків у Єрусалимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time of Israel.
Жінка працювала сторожем. Подробиць про її похорон поки не надходило.
Внаслідок обстрілу загинули семеро людей.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що один із постраждалих був українцем.
Нагадаємо, в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп. Імовірного нападника було застрелено.
Також стало відомо, що в Єрусалимі вдруге за добу вчинили стрілянину. 13-річний стрілець був "нейтралізований". Нападник поранив двох людей.
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