Стало відоме ім'я підозрюваного у вбивстві Фаріон

Українські правоохоронці підозрюють у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон 18-річного В'ячеслава Зінченка. Його сьогодні, 25 липня, затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За інформацією співрозмовників видання, В'ячеслав Зінченко - футболіст.
Джерела уточнили, що станом на 2023 рік Зінченко грав у складі дніпровської футбольної команди, яка при місцевій ДЮСШ.
Варто зауважити, що профіль 18-річного В'ячеслава Зінченка є на сайті Асоціації футболу Дніпропетровської області. Загалом, як зазначено на сайті, за свою кар'єру він провів 25 офіційних матчів та забив п'ять голів.
Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, українські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Він ховався від поліцейських шість днів.
Українські правоохоронці підозрюють, що 18-річний хлопець вистрілив у голову громадській діячці біля її будинку 19 липня, внаслідок чого вона померла у лікарні.
Джерела РБК-Україна вже показали фото підозрюваного у вбивстві Фаріон. Також фотографії затримання публікували правоохоронці.
Більш детально про стрілянину у Фаріон можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.