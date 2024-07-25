Стало відоме ім'я підозрюваного у вбивстві Фаріон

За інформацією співрозмовників видання, В'ячеслав Зінченко - футболіст.

Джерела уточнили, що станом на 2023 рік Зінченко грав у складі дніпровської футбольної команди, яка при місцевій ДЮСШ.

Фото: профіль В'ячеслава Зінченка (afdo.com.ua)

Варто зауважити, що профіль 18-річного В'ячеслава Зінченка є на сайті Асоціації футболу Дніпропетровської області. Загалом, як зазначено на сайті, за свою кар'єру він провів 25 офіційних матчів та забив п'ять голів.

Затримання підозрюваного

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, українські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Він ховався від поліцейських шість днів.

Українські правоохоронці підозрюють, що 18-річний хлопець вистрілив у голову громадській діячці біля її будинку 19 липня, внаслідок чого вона померла у лікарні.