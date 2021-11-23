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Стало известно, есть ли среди жертв ДТП в Болгарии украинцы

Автор: Мария Кучерявец, Дмитрий Левицкий

В Министерстве иностранных дел установили, есть ли среди погибших в ДТП, произошедшем сегодня ночью в Болгарии, украинцы. По информации ведомства, жертв среди граждан Украины нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"По информации болгарских правоохранителей, украинских граждан нет среди пострадавших в аварии автобуса на западе Болгарии", - сказал Николенко.

Напомним, в западной Болгарии на автомагистрали "Стума" в ДТП попал туристический автобус. В результате аварии вспыхнул пожар, погибли по меньшей мере 45 человек (по другой версии 46), из которых 12 - дети.

По словам министра внутренних дел Болгарии Бойко Рашкова, точной причины ДТП пока неизвестно, власти рассматривают несколько вариантов того, что могло спровоцировать аварию с возгоранием: мокрая дорога, техническая неисправность или то, что водитель заснул за рулем.

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