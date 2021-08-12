Стало известно, сколько украинцев умерли от СПИДа в июле
В июле 2021 года в Украине зарегистрировали 415 новых случаев инфицирования СПИДом. Умерли от болезни 254 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
Кроме того, в июле 2021 года в Украине официально зарегистрировали 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции.
Пути инфицирования:
- гетеросексуальный - 845;
- гомосексуальный - 46;
- парентеральный - 525;
- вертикальный - 146;
- неизвестный - 2.
В Минздраве отмечают, что основными рычагами в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции является соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного поведения, в частности употребление инъекционных наркотиков, и обязательное использование презервативов. А также сознательное отношение к своему здоровью.
Ранее сообщалось, что люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, могут вакцинироваться от коронавируса. Прививки для таких людей безопасны и дают такие же преимущества, что и всем остальным людям.