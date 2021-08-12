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Стало известно, сколько украинцев умерли от СПИДа в июле

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Четверг 12 августа 2021 09:15
Стало известно, сколько украинцев умерли от СПИДа в июле Фото: в Украине от СПИДа умерли более 250 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В июле 2021 года в Украине зарегистрировали 415 новых случаев инфицирования СПИДом. Умерли от болезни 254 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Кроме того, в июле 2021 года в Украине официально зарегистрировали 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Пути инфицирования:

  • гетеросексуальный - 845;
  • гомосексуальный - 46;
  • парентеральный - 525;
  • вертикальный - 146;
  • неизвестный - 2.

В Минздраве отмечают, что основными рычагами в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции является соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного поведения, в частности употребление инъекционных наркотиков, и обязательное использование презервативов. А также сознательное отношение к своему здоровью.

Ранее сообщалось, что люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, могут вакцинироваться от коронавируса. Прививки для таких людей безопасны и дают такие же преимущества, что и всем остальным людям.

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