Стало известно, сколько украинцев умерли от СПИДа в июле

Фото: в Украине от СПИДа умерли более 250 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)

В июле 2021 года в Украине зарегистрировали 415 новых случаев инфицирования СПИДом. Умерли от болезни 254 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Кроме того, в июле 2021 года в Украине официально зарегистрировали 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции. Пути инфицирования: гетеросексуальный - 845;

гомосексуальный - 46;

парентеральный - 525;

вертикальный - 146;

неизвестный - 2. В Минздраве отмечают, что основными рычагами в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции является соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного поведения, в частности употребление инъекционных наркотиков, и обязательное использование презервативов. А также сознательное отношение к своему здоровью.