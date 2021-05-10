Стало известно, сколько стоят COVID-вакцины для бюджетов разных стран

Так, в первоначальных соглашениях с правительством США вакцина Pfizer/BioNTech стоит 19,5 доллара за дозу по сравнению с 15 долларами за Moderna, 16 долларами за Novavax, 10 долларами за Johnson & Johnson и 4 долларами за AstraZeneca.

Израиль в среднем платит 23,5 доллара за дозу Pfizer/BioNTech и Moderna. Такая цена была обусловлена предоставлением возможности получать досрочные поставки. Израиль согласился также предоставить Pfizer анонимные данные о состоянии здоровья всех своих граждан как часть сделки.

В декабре прошлого года госсекретарь Бельгии Ева Де Бликер поделилась в Twitter ценами на вакцины, а также количеством доз, закупленных ее правительством. Согласно твиту, разница в ценах между отдельными производителями огромна. Самым дорогим является препарат американской компании Moderna по 18 долларов за дозу.

Вакцины от компании BioNТech и ее американского партнера Pfizer обошлись чуть дешевле - 12 долларов. Между ними Johnson & Johnson за 8,50 долларов. Вакцина AstraZeneca сейчас является самой дешевой для Бельгии - 1,78 евро за дозу.

В свою очередь, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что 2,7 млн доз вакцины Pfizer удалось благодаря его дипломатическим усилиям приобрести по цене 19,50 евро за штуку. Он также добавил, что эксперты должны установить гораздо более высокие объемы расходов на закупку вакцин в бюджете Болгарии на следующий год.

В январе 2021 года правительство Польши прогнозировал закупку более 60,52 млн доз вакцин против COVID-19 в течение 2021 года, и более чем 1,52 млн уже в 2022. Средняя стоимость одной дозы вакцины закладывалась примерно 10 долларов. По состоянию на сегодня цена дозы вакцины Pfizer составляет около 19 долларов.

Правительство Австрии 5 мая решило приобрести 42 млн дополнительных доз вакцины на 2022-2023 годы. Для этого сейчас закладывают 800 млн евро с возможностью увеличения этой суммы. Общая сумма расходов на приобретение и заказ 72,5 миллиона доз вакцин (законтрактованы на сегодня) составляет 1,2 миллиарда евро.

В начале года Австрия решила закупить 6 млн доз дополнительной вакцины. Благодаря этим дополнительным дозам, которые стоят 73 млн евро, количество вакцин вырастет до 30,5 млн доз. При этом их совокупная стоимость обойдется стране 388,3 млн евро.

Южная Африка платила в январе 5,25 доллара за дозу вакцины AstraZeneca, что вдвое превышает цену в 2,15 доллара за дозу, которую платит ЕС. Правительству Южной Африки у производителя было объяснено, что 5,25 доллара - это установленная цена для страны, которую Всемирный банк классифицирует как государство со средним уровнем дохода. При этом другие страны с высоким уровнем дохода получают скидку через сделанные инвестиции в исследования и разработку вакцин.

С 11,7 млрд фунтов стерлингов, которые Великобритания планирует потратить на свою программу вакцинации, лишь на 2,9 млрд страна планирует закупить вакцины. Таким образом будет обеспечено 267 млн доз пяти различных типов вакцин (по данным Государственного аудиторского управления).