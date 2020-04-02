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Стало известно, сколько пограничников попало в обсервацию из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 09:13
Стало известно, сколько пограничников попало в обсервацию из-за коронавируса
Фото: Сергей Дейнеко (пресс-служба ГПСУ)

Случаев коронавируса или подозрений среди пограничников нет

Четверо сотрудников Государственной пограничной службы находятся на обсервации в связи с коронавирусом. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

При этом он отметил, что ни у одного пограничника не был зафиксирован коронавирус или подозрение на COVID-19.

"На данный момент ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса у пограничников нет. Людей с подозрением на COVID-19 также нет. Но у нас есть четыре человека, которые находятся на обсервации в Главном военном клиническом госпитале Госпогранслужбы. Они проводили пограничное оформление граждан, у которых впоследствии был подтвержден коронавирус", - сообщил Дейнеко.

Также, по словам главы ГПС, на самоизоляции находится 91 пограничник.

Ранее РБК-Украина писало, что Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехал в Украину. При этом он уточнил, что с 13 марта в Украину въехало 650 тысяч человек и найти для всех них место обсервации сложно.

Напомним, Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.

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