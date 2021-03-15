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Стало известно, сколько доз вакцины от COVID утилизировали в Украине

Автор: РБК-Украина

С начала вакцинации в Украине было утилизировано около 200 доз препарата Covishield. Эти дозы по разным причинам не смогли использовать по назначению.

Об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, медики делают все, чтобы вакцина использовалась качественно и эффективно. Но в любых флаконах, которые рассчитаны на несколько доз, есть так называемый "коэффициент разлива". При этом экономически обоснованно открывать такой флакон для вакцинации двух или трех человек.

"Все остальные дозы могут быть утилизированы… Я не скажу, что это (с начала вакцинации в Украине, - ред.) утилизировано, потому что может быть разбито, повреждено или еще что. В среднем мы говорим о 199 дозах", - добавил Ляшко.

Напомним, для того, чтобы минимизировать потери вакцины от COVID, в Украине разрешили вакцинировать людей не из приоритетного списка первого этапа. В частности, остаточные дозы могут использовать для вакцинации общественных деятелей и лидеров мнений.

РБК-Украина писало, что Киев, например, открыл онлайн-запись на такую вакцинацию остаточными дозами.

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Новости Украины вакцинацияCOVID-19Виктор Ляшко
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