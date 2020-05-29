Стало известно, сколько денег украинские звезды потеряли из-за коронавируса

Коронавирус оставил украинских артистов без денег. Точнее, без миллионных доходов, которые звезды могли бы получить за счет сольных выступлений и корпоративов, тем более, что как раз на весну приходился концертный сезон.

К сожалению, украинские артисты, впрочем, как и зарубежные, не очень любят распространяться о своих финансах.

"Если скажут, сколько потеряли, значит - столько же зарабатывали. А раз зарабатывали, то должны платить налоги. Вряд-ли кто-то пойдет рассказывать об убытках", - прокомментировали нашему изданию в одном из PR-агентств.

Но то, что звезды на собственном кармане ощутили последствия карантина - неоспоримый факт. Михаил Ясинский, известный украинский продюсер, основатель компании Secret Service Entertainment Agency, которая работает с такими топ-звездами, как Оля Полякова, Макс Барских, TAYANNA, Jerry Heil и многими другими, подтвердил Styler, что потери финансовые у артистов значительные "в связи с необходимостью поддержки творческих коллективов и офисных работников в условиях полной неопределенности и невозможности планирования".

"Кроме того, значительная недополученная прибыль, а также издержки в связи с отмененными и перенесенными концертами. Так как мы компания, представляющая интересы сразу нескольких популярных артистов, речь идет о нескольких миллионах гривен. И это цифры на июнь. Что будет дальше - неизвестно", - говорит Ясинский.

Коллеги Михаила солидарны с ним. Правда, как оказывается, некоторые украинские артисты все же подрабатывали на карантине. Однако имена их, конечно же, держаться в тайне.

"У концертников все обрушилось в ноль. У артистов - подпольные корпоративы и стриминги и то остались. Что приносит примерно 20% заработка. У менеджмента все по нулям. Недотационные СМИ умирают, блоги закрываются. Каналы еще пока не выходят из карантина", - рассказали нам представители одного из агентств, которое занимается раскруткой будущих звезд.

"Подпольные корпоративы?" - удивились мы. На что получили ответ: "Ну, а вы думали, люди дни рождения не гуляют? Но это никто не подтвердит".

Более-менее конкретные суммы, которые потеряли украинские звезды из-за пандемии коронавируса, назвал организатор концертов Игорь Ковалев. Так, по его словам, Ани Лорак "обеднела" на 5,5 млн грн (около 220 тыс. долларов), а Светлана Лобода на 4 млн грн (около 150 тыс. долларов). И это только за два месяца весны и только за концерты, которые не состоялись в России.

Должно ли государство поддерживать артистов во время кризиса

К сожалению, наш бизнес только последние несколько лет приобретает цивилизованные черты, но и этого времени хватило, чтобы часть его представителей по ряду категорий, связанных с культурно-массовой деятельностью, заплатили налогов в 2019 году на более чем 130 млн грн.

"Думаю, этой части бизнеса будет справедливо компенсировать расходы в связи с простоем. Это будет знак для тех, кто еще в тени, что государство не оставляет своих налогоплательщиков в беде. Но прежде всего, именно сейчас авторам, исполнителям, представителям шоу-бизнеса как никогда прежде стало очевидным, что кроме себя самих никто не поможет, и что нужно объединяться в общественные и профессиональные организации в поисках защиты своих интересов, развития индустрии с целью равного диалога с властью", - отмечает основатель Secret Service Михаил Ясинский.

И понемногу этот диалог настраивается.

Как мы ранее писали, Лилия Ребрик рассказала, чем займется после карантина.