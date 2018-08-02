Стало известно, сколько людей могли пострадать от запланированного теракта Савченко и Рубана

Как сообщается, могли пострадать более 7 тыс. человек

В результате запланированного теракта Надежды Савченко и Владимира Рубана могли пострадать более 7 тысяч человек. Об этом в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, могли бы пострадать 7-7,5 тысяч людей.

Вместе с тем, по словам генпрокурора Юрия Луценко, "это попытки Кремля совершить террористическую атаку в Украине".

Напомним, 2 августа Юрий Луценко заявил, что в деле депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана собраны все необходимые доказательства.

Кроме того, ГПУ продемонстрировала оружие, которое хотели использовать Рубан и Савченко для теракта. Луценко отметил, что на полигоне собрали представителей СМИ, чтобы продемонстрировать все оружие, которое подозреваемые хотели использовать во время теракта.

Ранее, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что материалы уголовного дела Савченко-Рубана сейчас передали сторонам защиты для ознакомления.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины проверяет причастность военнослужащих Вооруженных сил РФ к передачи оружия Владимиру Рубану и депутату ВР Надежде Савченко.

В СБУ заявляли, что Рубан и Савченко отказываются от дачи показаний следствию.

"В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию", - сообщали в ведомстве.