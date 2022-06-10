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Стало известно, сколько бронеавтомобилей ВСУ получили от союзников

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Киев, Пятница 10 июня 2022 03:42
Стало известно, сколько бронеавтомобилей ВСУ получили от союзников Бронеавтомобиль Bushmaster (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Украины от западных стран-партнеров получили с начала полномасштабного вторжения РФ около 250 боевых бронированных машин. Большинство из них уже участвует в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Алексея Резникова.

"От партнеров мы получили около 250 бронемашин западных образцов – М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и др. Мы постоянно ведем работу над получением новой техники. О некоторых других системах современных вооружений еще рано говорить, мы расскажем позже", - подчеркнул министр обороны.

Ранее стало известно, что правительство Португалии одобрило передачу Украине 15 бронетранспортеров M113A, купленных у США. Бронемашины, размещенные в Санта-Маргариде, попросил отправить Киеву Пентагон.

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