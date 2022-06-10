Стало известно, сколько бронеавтомобилей ВСУ получили от союзников

Вооруженные силы Украины от западных стран-партнеров получили с начала полномасштабного вторжения РФ около 250 боевых бронированных машин. Большинство из них уже участвует в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Алексея Резникова.

"От партнеров мы получили около 250 бронемашин западных образцов – М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и др. Мы постоянно ведем работу над получением новой техники. О некоторых других системах современных вооружений еще рано говорить, мы расскажем позже", - подчеркнул министр обороны.