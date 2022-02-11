Стало известно, кто погиб в ДТП с участием кортежа Ярославского

Правоохранители установили личность погибшего в результате ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Им оказался 36-летний мужчина, житель Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
"Установлено личность погибшего в ДТП. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, полиция открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, заявившего о своей причастности к ДТП.
В настоящее время досудебное расследование проводится по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 9 февраля сообщалось о том, что трассе Киев-Харьков-Довжанский машина из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину.
После чего стало известно, что якобы с повинной пришел водитель, работающий у Ярославского, однако полиция заявила, что будет вызвать бизнесмена на допрос.
Впоследствии правоохранители провели серию обысков в рамках расследования смертельного ДТП под Харьковом с участием кортежа Александра Ярославского - в доме и гостинице бизнесмена.
Вместе с тем, ДБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем харьковского бизнесмена.