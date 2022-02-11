Стало известно, кто погиб в ДТП с участием кортежа Ярославского

Правоохранители установили личность погибшего в результате ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Им оказался 36-летний мужчина, житель Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.