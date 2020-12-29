Стало известно, что Лазаренко был должен убитому Щербаню астрономическую сумму

Фото: Руслан Щербань (facebook.com)

Заказчиком убийства Евгения Щербаня мог быть Павел Лазаренко. Дело не только в пределе газового рынка, одиозный экс-премьер был должен много денег.

Об этом заявил сын бизнесмена Руслан Щербань в интервью Дмитрию Гордону.

"Павел Иванович Лазаренко был должен денег и должен до сих пор. У меня есть векселя его Гео Банка, который был в Днепре, на 50 млн долларов. Которые были выписаны отцу в качестве обеспечения долга. Я присутствовал при разговоре, когда они конфликтовали по этому поводу", - заявил Руслан Щербань.

Весь бизнес строился по давальческим схемам, держался на нем лично, но юридически это не было закреплено. Прав частной собственности на металлургические заводы и другие промышленные активы тогда еще не было.

"Была и торговля, и перевозки, из Америки везли машины. Торговали всем чем только можно было торговать - и металл, и передел, и газ. Это было зациклено на одном лишь человеке. И в этом проблема получилась, юридически это не было подкреплено", - считает сын убитого бизнесмена.

После убийства практически все друзья и партнеры отца отвернулись от семьи Щербаней. Помогали только Кобзон и Ахметов. Особенно Кобзон, который, как утверждает Руслан, стал ему "вторым отцом".

"Очень много людей отвернулось. Из тех людей, которые помогали, чей дом был открыт круглосуточно, можно назвать только Иосифа Кобзона и Рината Ахметова. По большому счету это все", - сожалеет он.

После убийства Евгения Щербаня основное бремя управления отцовским бизнесом и заботы о семье легло на плечи 19-ти летнего Руслана. Его старший брат Евгений в то время лечился от наркозависимости.

"Мне хотелось продолжить дело, которым занимался отец. Тем более в тот период на мне было много обязательств - старшего брата нужно было лечить, младшего - учить. Остались две мамы - мама старшего брата и моя", - добавил он.

Руслан Щербань крайне критичен в отношении фильма "Наследник" с участием Евгения Щербаня-младшего. Обвинения брата в адрес партнеров отца он считает необоснованными.

"У меня от фильма сплошной негатив. Этот фильм - монолог моего брата о себе. Монолог человека, который в жизни не состоялся, который не доволен сам собой. Я Рината Леонидовича знаю больше 30 лет. До смерти отца он общался с моим отцом, после - со мной. Мы до сих пор общаемся, пьем чай, встречаемся без всяких проблем. Но периодически появляется, то пропадает Женя. И предъявляет разного рода претензии. Он предъявляет их и мне. Теперь ему (Ахметову, - ред.), его бывшим партнерам. Мы с этим разобрались еще в 1997 году. Женя присутствовал из десяти встреч на одной. Тогда его все устроило", - вспоминает Руслан Щербань.

Напомним, убийство Евгения Щербаня было одним из самых резонансных криминальных событий 90-х. Владельца корпорации "АТОН", народного депутата Украины 2-го созыва, члена исполкома Либеральной партии Украины и парламентской фракции "Социально-рыночный выбор" расстреляли прямо на летном поле Донецкого аэропорта в ноябре 1996 года.

Главной официальной версией происшедшего был передел газового рынка Украины. Тогда следствие установило, что преступление совершила связанная с экс-премьером Павлом Лазаренко так называемая "банда Кушнира", ответственная за еще одно громкое убийство - первого главы Нацбанка Вадима Гетьмана.