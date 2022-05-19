ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, куда россияне два дня подряд вывозят тела погибших в драмтеатре Мариуполя

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 19 мая 2022 15:00
Стало известно, куда россияне два дня подряд вывозят тела погибших в драмтеатре Мариуполя Фото: оккупанты продолжают разбирать драматического театра в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты продолжают разбирать завалы драматического театра в Мариуполе, на который сбросили бомбу в марте. Тела погибших вывозят грузовиками в сторону Старого Крыма уже второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко Telegram.

"Оккупанты продолжают разборы завалов драматического театра. Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма. Территорию расчистки охраняют и не дают доступа местным. Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается", - написал Андрющенко.

Стало известно, куда россияне два дня подряд вывозят тела погибших в драмтеатре Мариуполя

Фото: оккупанты продолжают разбирать Драматического театра в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

Напомним, в марте российские военные сбросили бомбу на Драмтеатр в Мариуполе, где прятались сотни людей.

После чего Мариупольский городской совет со ссылкой на данные свидетелей сообщил, что под завалами погибло около 300 человек.

В то же время, по данным Associated Press News, которые провели собственное расследование, сообщалось что жертвами в результате бомбардировки драмтеатра стали около 600 человек.

При этом сами российские оккупанты продолжают скрывать количество погибших в Мариуполе. Поэтому уменьшили количество погибших под завалами драмтеатра в 25 раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
Есть выбор. Данилов рассказал, что ждет людей на Донбассе после освобождения
Есть выбор. Данилов рассказал, что ждет людей на Донбассе после освобождения
DAILY
Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ