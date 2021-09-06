Стало известно, что в Каменском тендер снова выиграла связанная с мэром компания

По данным Prozorro, цена лота составила 7,8 млн гривен. Хотя другой участник был готов выполнить ту же работу на 1,1 млн гривен дешевле. Победитель имеет уставной капитал в 500 гривен и работает исключительно по подрядам департамента ЖКХ Каменского горсовета. Его выручка на этих подрядах за два года составила 102 млн гривен.

По данным аналитической платформы Youcontrol, руководит компанией "БІЛДІНГ БУД" Александр Лисовец. На него же записана ООО "БУД-РЕМ СЕРВІС", которая также получает подряды исключительно от властей Каменского и за последние 2 года освоила более 46 млн грн, из которых 33,5 млн - за ремонт сквера по проспекту Свободы. Еще 13 млн гривен Лисовец получил как частный предприниматель на тендерах по вывозу мусора.

"ООО "БУД-РЕМ СЕРВІС" пользуется одним телефоном с ООО "СПЕЦ-ПРОЕКТІНВЕСТ", которой владеет депутат Каменского райсовета Андрей Рыбальченко. Также он руководит такими предприятиями как ООО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ МЕТАЛУРГ-2020", ООО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ХІМІК-2020" и ООО "АКАДЕМІЯ ФУТБОЛА". Все эти ООО зарегистрированы по тому же адресу, что и "ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ М.КАМ'ЯНСЬКЕ" Константина Сауся, а именно: в квартире №5 дома № 6 по проезду Белорусскому", - отмечают журналисты "Апострофа".

ООО "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛДІНГ БУД" и ООО "БУД-РЕМ СЕРВІС" уже не раз оказывались в эпицентре скандалов.

"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛДІНГ БУД" в 2020 году за 12,4 млн гривен отремонтировала покрытие возле трамвайной линии по проспекту Тараса Шевченко в Каменском. Вместо утвержденных 18 месяцев уложилась в 5. Только вот новая плитка начала разрушаться еще до сдачи объекта.

А после выполнения ООО "БУД-РЕМ СЕРВІС" ремонта сквера по проспекту Свободы в Каменском полиция Днепропетровской области совместно с Днепропетровской областной прокуратурой открыла уголовное производство по факту присвоения 8 млн гривен. Позднее выяснилось, что в акты выполненных работ вносили ложные сведения. А сквер начал разрушаться уже через несколько недель после завершения ремонта - потрескалась облицовочная плитка, просела брусчатка.