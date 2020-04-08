Стало известно, в какой области за сутки заболели коронавирусом больше всего людей

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Общее число подтвержденных случаев наибольшее на сегодня в Киеве

За прошедшие сутки больше всего людей заболели коронавирусом в Ивано-Франковской области. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

На втором месте по количеству новых заболеваний Днепропетровская область.

"По распределению в регионах. Больше всего за прошедшие сутки зарегистрировано случаев в Ивано-Франковской области - 38, в Днепропетровской - 26, в Черновицкой - 26, в Киевской области - 23 случая. Общее число подтвержденных случаев наибольшее на сегодня в Киеве. Это 256 случаев", - заявил Ляшко.

Напомним, по данным ЦОС, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев, а 35 пациентов выздоровели.

РБК-Украина писало, что вчера в стране было подтверждено 1462 случая COVID-19. Из них 143 были обнаружены за 6 апреля. В Одесской области сообщали о 30 больных.

Так, Министерство здравоохранения Украины заявляет, что вопрос отмены карантина будет комментировать не ранее, чем через десять дней.