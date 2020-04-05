Стало известно, в каком районе Киева больше всего новых случаев COVID-19

Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом больше всего больных сейчас в Печерском районе столицы

За прошедшие сутки больше новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

В частности, глава города обнародовал карту заболевания в столице.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Голосеевский +1

Дарницкий +7

Деснянский +3

Днепровский +2

Оболонский +2

Печерский +3

Подольский +4

Святошинский +2

Соломенский +3

Шевченковский +4

Так, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 41. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 35, в Шевченковском - 33, Голосеевском - 24, Оболонском - 20, Подольском - 17.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 15, Днепровском - 13 и Святошинском - 11.

Напомним, за минувшие сутки число жителей Киева, которые заболели коронавирусом, возросло еще на 31 человека. Так, на сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19.