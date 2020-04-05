ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно, в каком районе Киева больше всего новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 12:33
Стало известно, в каком районе Киева больше всего новых случаев COVID-19
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом больше всего больных сейчас в Печерском районе столицы

За прошедшие сутки больше новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

В частности, глава города обнародовал карту заболевания в столице.

Стало известно, в каком районе Киева больше всего новых случаев COVID-19

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

  • Голосеевский +1
  • Дарницкий +7
  • Деснянский +3
  • Днепровский +2
  • Оболонский +2
  • Печерский +3
  • Подольский +4
  • Святошинский +2
  • Соломенский +3
  • Шевченковский +4

Так, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 41. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 35, в Шевченковском - 33, Голосеевском - 24, Оболонском - 20, Подольском - 17.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 15, Днепровском - 13 и Святошинском - 11.

Напомним, за минувшие сутки число жителей Киева, которые заболели коронавирусом, возросло еще на 31 человека. Так, на сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины, - Минздрав В рядах ВСУ на изоляции из-за коронавируса находятся 114 военных
Новости Украины Виталий КличкоКиевКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь