Стало известно, в каких областях Украины больше всего электрокаров
По количеству зарегистрированных электрокаров лидирует Киев. В Топ-3 областей - Киевская, Одесская и Львовская.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Директорат цифровой трансформации на транспорте при Министерстве инфраструктуры.
Как РБК-Украина сообщало ранее, по состоянию на 1 сентября 2021 года в Украине зарегистрировано 30 062 электромобиля. В Министерстве инфраструктуры поделились информацией, как они распределены по регионам страны.
На первом месте ожидаемо находится Киев. Всего в столице на 1 сентября 2021 года зарегистрировано 6517 электромобилей. Иными словами, каждая пятая "электричка" страны (21,6%) приписана к Киеву. Как отмечают в Минтрансе, это столько же, сколько было электромобилей в целой Польше по состоянию на конец 2020 года.
А если охватить всю Киевскую область, то здесь зарегистрировано 10 047 электромобилей - ровно треть от общего количества в стране. Без учета Киева в области 3550 "электричек".
Далее следует Одесская область: 4372 электромобиля или 15% от общего парка электрокаров Украины.
Во Львовской области на 1 сентября было 1969 электрокаров - 6,6% от общего количества.
Далее следуют области, где количество зарегистрированных электромобилей уже меньше и идет на сотни единиц. На эти регионы приходится оставшиеся 8230 электромобилей из 30-тысячной украинской популяции.
Распределение электромобилей по областям Украины по состоянию на 1 сентября 2021 года (фото: Директорат цифровой трансформации на транспорте)
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