Стало известно имя второго бойца, погибшего вчера на Донбассе

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате обстрела погиб военнослужащий из Житомирской области Сергей Коробцов. Это второй погибший в ходе боевых действий 6 мая.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Коростенского городского совета.

"6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб коростенец, выпускник НВК №12 Коробцов Сергей. Парню летом было бы всего 23 года, осталась жена и маленький сын", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 9 мая состоится прощание с погибшим возле исполнительного комитета Коростенского городского совета.