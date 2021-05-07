Стало известно имя второго бойца, погибшего вчера на Донбассе

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате обстрела погиб военнослужащий из Житомирской области Сергей Коробцов. Это второй погибший в ходе боевых действий 6 мая.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Коростенского городского совета.
"6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб коростенец, выпускник НВК №12 Коробцов Сергей. Парню летом было бы всего 23 года, осталась жена и маленький сын", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 9 мая состоится прощание с погибшим возле исполнительного комитета Коростенского городского совета.
Напомним, ранее сообщалось, что 6 мая на Донбассе погиб пехотинец 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрий Товчигречко. Ему было 37 лет, пошел на службу в январе 2021 года, это была его первая ротация.
Всего за минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили смертельные пулевые ранения. Еще один боец получил осколочное ранение, ему оперативно оказали первую помощь и эвакуировали. Состояние здоровья раненого - тяжелое.