Стало известно имя возможного организатора убийства Окуевой

Подозреваемым в организации убийства Амины Окуевой - добровольца и военного медика - является выходец из Чечни Салах Хумаидов. Именно ему украинское следствие объявило подозрение.

Об этом РБК-Украина сказал источник в полиции.

По словам источника, подозреваемый уже объявлен в розыск.

"Салаху Хумаидову вчера заочно объявлено о подозрении в убийстве Окуевой", - отметил собеседник.

Отметим, накануне стало известно, что следствие установило организатора преступления и сообщило о подозрении. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск, уведомление уже направлено посольству Российской Федерации.

Напомним, Окуева была убита в октябре 2017 года в ходе нападения в районе Глевахи Киевской области, когда нападавшие расстреляли автомобиль, в котором она находилась с мужем Адамом Осмаевым. Была похоронена в Днепре.

На сегодня под стражей находятся исполнители убийства Игорь Редькин и Александр Кравченко. По данным следствия, Хумаидов подыскивал исполнителей убийства среди украинцев и обеспечил их автомобилем. Следователи отмечают, что ДНК Редькина было обнаружено на автомате, с которым было совершено нападение.