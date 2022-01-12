Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе

Во вторник, 11 января на Донбассе в результате обстрела боевиков смертельное ранение получил украинский военный. От них скончался старший солдат Виктор Кучеренко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Баштанскую районную государственную администрацию.
"11 января 2022 погиб старший солдат Кучеренко Виктор Геннадиевич, житель села Новолазаровка Казанковской поселковой объединенной территориальной громады (Николаевская область - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военный погиб в районе поселка Новотошковское Луганской области. В августе 2022 году ему бы исполнилось 29 лет.
Кучеренко служил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде Вооруженных силу Украины. Принимал участие в антитеррористической операции (АТО).
Напомним, 10 января боевики дважды обстреляли позиции операции Объединенных сил. В результате подрыва на мине погибли двое украинских военных.