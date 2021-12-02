Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе от пули снайпера

В среду, 1 декабря на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный . От пули вражеского снайпера умер солдат Валерий Геровкин.

"1 декабря 2021 года на позициях под Новотроицким был убит солдат Геровкин Валерий Евгенович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный находился на наблюдательном посту и погиб от пули вражеского снайпера. Ему было 22 года.

В сентябре 2020 года Геровкин подписал контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины. Служил в 93-й ОМБ "Холодный Яр" около года. Родом он из Краматорска.

Фото: на Донбассе погиб военный Валерий Геровкин (facebook.com/93OMBr)