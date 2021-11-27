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Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 26 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате снайперского огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение временно исполняющего обязанности главы Харьковской ОГА Александра Скакуна в Facebook.

"26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб", - написал он.

Напомним, за минувшие сутки, 26 ноября, боевики дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате вражеских действий погиб военный.

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Донбасс