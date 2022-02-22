Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе

Сегодня, 22 февраля, в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще один военный получил ранение, а пятеро - боевые травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) и советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram .

Как сообщили в штабе ООС, оккупанты 72 раза нарушали режим прекращения огня. При этом 53 раза противник использовал тяжелые вооружения, включая реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия калибра 122 миллиметра и 82-х и 122-миллимитровые минометы. Также боевики применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один был ранен. Пять военнослужащих получили боевые травмы.

По данным Антона Геращенко, вечером 22 февраля во время обстрела возле поселка Новотроицкое Волновахского района при вражеском обстреле погиб военнослужащий в/ч А-0536 ВСУ Сливка.