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Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате обстрела со стороны пророссийских боевиков на Донбассе погиб военнослужащий 8 полка специального назначения Сил специальных операций (ССО). Смертельное ранение получил старший солдат Уберт Мрачковский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование ССО Вооруженных сил Украины.

"В районе ООС получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью наш побратим - старший солдат Мрачковский Уберт Валерьевич", - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что погибшему было 33 года. Командование добавило, что Мрачковский прошел долгий путь воинской службы и навсегда останется в списках военной части.

Фото: на Донбассе погиб старший солдат Уберт Марчковский (facebook.com/usofcom)

Напомним, сегодня в результате вражеских обстрелов на Донбассе один военный погиб. Оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ, а военные давали ответ.

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