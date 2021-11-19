Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе

В результате обстрела со стороны пророссийских боевиков на Донбассе погиб военнослужащий 8 полка специального назначения Сил специальных операций (ССО). Смертельное ранение получил старший солдат Уберт Мрачковский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование ССО Вооруженных сил Украины.
"В районе ООС получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью наш побратим - старший солдат Мрачковский Уберт Валерьевич", - говорится в сообщении.
В ССО отметили, что погибшему было 33 года. Командование добавило, что Мрачковский прошел долгий путь воинской службы и навсегда останется в списках военной части.
Фото: на Донбассе погиб старший солдат Уберт Марчковский (facebook.com/usofcom)
Напомним, сегодня в результате вражеских обстрелов на Донбассе один военный погиб. Оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ, а военные давали ответ.