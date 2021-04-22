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Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе

Автор: РБК-Украина

В четверг, 22 апреля, на Донбассе погиб военнослужащий из Волынской области. В результате вражеского обстрела погиб 39-летний военный Александр Луцик.

Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного совета.

Военный погиб при выполнении боевых задач в результате попадания противотанковой управляемой ракеты.

Александр Луцик родился 18 мая 1982 года в селе Годомичи Колковской территориальной общины. Служил по контракту оператором-разведчиком противотанкового дивизиона в / ч А4267.

Напомним, о гибели украинского бойца сообщила сегодня оперативно-тактическая группировка "Север". Военнослужащий получил смертельное пулевое ранение во время вражеского обстрела.

Ранее сообщалось, что 22 апреля боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В частности, оккупанты применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Кроме того, мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила, что боевики разместили реактивные системы залпового огня "Град" с нарушением линии отвода.

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