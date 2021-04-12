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Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 12 апреля, на Донбассе погиб военнослужащий из села Черепковцы, Черновицкой области. В результате вражеского обстрела погиб 24-летний старший солдат Ярослав Карлийчук.

Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация на странице в Facebook.

Погибший военный проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

"Похоронят героя в родном селе, дата похорон будет известна позже. Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении ОГА.

Напомним, о гибели украинского бойца сообщила сегодня оперативно-тактическая группировка "Север". Военнослужащий получил смертельное пулевое ранение во время вражеского обстрела.

Добавим, 10 апреля на Донбассе погиб военнослужащий из Харьковской области. Военный погиб во время вражеского обстрела украинских позиций неподалеку от Золотого.

Кроме того, вчера российско-оккупационные силы 5 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра.

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