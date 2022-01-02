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Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе накануне Нового года

Автор: Сергей Пышкин

Накануне Нового года, 31 декабря, в результате вражеского обстрела погиб украинский военный Богуславский Станислав Андреевич. Он получил ранение несовместимое с жизнью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой пресс-службу командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Мужчина служил в 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Младший сержант Богуславский С. А. был искренним, открытым человеком, готовым всегда протянуть руку помощи своим собратьям, среди которых пользовался уважением и авторитетом. Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что накануне и в начале Нового года боевики на Донбассе трижды открыли огонь в результате которого погиб защитник Украины.

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Донбасс